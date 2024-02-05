Магазин приложений NashStore появится на iPhone

В России создадут магазин приложений NashStore, который станет альтернативой для смартфонов Apple. Разработчики уверены: несмотря на то, что альтернативные маркетплейсы будут работать только в ЕС, российские пользователи также смогут воспользоваться возможностью установки, сообщают «Известия».

Так, согласно принятому в Европе закону о цифровых рынках, компания Apple должна до 7 марта 2024 года разрешить работу сторонних приложений на iOS. Эксперты полагают, что региональные ограничения можно будет обойти, для этого при активации устройства нужно будет выбрать в качестве региона одну из стран Европы.

«Выбор другого региона может дать пользователю доступ в «соседний» магазин приложений, но при необходимости скачать приложения для РФ ему снова придется лезть в настройки. При этом при смене региона могут не работать, например, музыка или кино в российских приложениях, — отметила технообозреватель Марина Эфендиева.

Директор департамента мобильной разработки ITFB Group Никита Бородкин отмечает, что Apple, даже подчинившись требованиям Евросоюза, сделала это с некоторыми нюансами. Например, она ввела комиссию в €0,5 за каждую установку мобильного приложения из сторонних магазинов.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что востребованность отечественного магазина приложений для iPhone будет большая. В частности, из-за того, что после ввода санкций почти все приложения крупных банков были удалены из App Store. Однако пока непонятно, будут ли работать другие маркетплейсы в РФ.

Напомним, российские магазины приложений RuStore и NashStore, запущенные в мае 2022 года, стали популярны у пользователей, несмотря на то, что доступны они пока лишь на смартфоне с операционной системой Android.