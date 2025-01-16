Производство алкоголя в России снижается третий год подряд

Общий объем производства алкоголя в России сокращается третий год подряд, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

По итогам 2024 года общий выпуск алкогольной продукции в стране снизился на 1,8% — до 188,1 млн декалитров (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Наиболее значительное снижение производства наблюдалось в сегменте виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. В этих категориях падение составило 64,8%, 56,1% и 50,4% соответственно относительно показателей 2023 года.

Регулятор объясняет сокращение производства изменением порядка расчета акциза, а также повышением акциза на эту продукцию с 1 мая 2024 года и вступлением в силу закона о виноградарстве и виноделии. В результате производители вин начали переключаться на изготовление продуктов брожения, таких как пиво, медовуха и пуаре, поскольку для этого не нужно лицензирование, а ставки акциза меньше.

По данным РАТК, две трети произведенного в 2024 году алкоголя — крепкие спиртные напитки. Их производство выросло на 8% год к году. Производство водки увеличилось на 3%, до 82,8 млн декалитров, шампанского — на 24,7%, до 17,6 млн декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 28,6%, до 18,1 млн декалитров.