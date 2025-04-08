Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
iConText Group
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.04.2025 в 15:42

В России сократилось число новых и ликвидированных компаний

За первые три месяца 2025 года в стране было создано больше 45 тысяч фирм

В первом квартале 2025 года в России количество компаний, внесенных в госреестр как вновь созданные, снизилось на 28,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 45,6 тыс. Число ликвидированных организаций сократилось на 18,5%, до 6,4 тыс., обанкротившихся фирм — на 5,2%, до 1,3 тыс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ФНС.

Количество организаций, исключенных из госреестра по решению ФНС, за отчетный период увеличилось на 31,5%, до 56,8 тыс. Число фирм, прекративших работу в связи с реорганизацией, возросло на 55,6%, до 1,4 тыс. Компаний, созданных в результате реорганизации, стало больше на 33,1% (491 фирма).

Количество новых компаний в первом квартале этого года было ниже показателя за тот же период 2023 года на 27,5%, 2022-го — на 15,1%, 2021-го — на 19%, 2020-го — на 26,5%.

Ликвидированных компаний за первый квартал 2025 года стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 39,3%, 2022-го — на 39,6%, 2021-го — на 49,3%, 2020-го — на 57,1%.

Число обанкротившихся компаний в первом квартале этого года снизилось к тому же периоду 2023 года на 12,3%, 2022-го — на 15,3%, 2021-го — на 18,1%, 2020-го — на 27,7%.

Ранее стало известно, что сократилось число контролируемых россиянами иностранных компаний.

ФНС Компании
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.