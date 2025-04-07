Сократилось число контролируемых россиянами иностранных компаний

В 2023 году количество контролировавшихся россиянами зарубежных организаций (контролируемая иностранная компания, или КИК) снизилось на 9% в годовом выражении, до 41,4 тыс. Показатель упал впервые с 2015 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

Контролируемая иностранная компания — это организация или зарубежная структура без образования юрлица. Она не признается российским налоговым резидентом, но ее контролирующее лицо является налоговым резидентом РФ.

98% задекларированных КИК являются иностранными организациями, 2% — зарубежными структурами (трастами, партнерствами, фондами, товариществами и т. д. )

В 2017 году число КИК выросло на 33% год к году, в 2018-м — на 12%, в 2019-м — на 6%. В 2020 году рост составил 14%, в 2021-м — 8%, в 2022-м — 21%.

Всплеск декларирования КИК в 2022 году связан с амнистией капитала, созданием компаний в дружественных странах, повышением штрафов за неисполнение обязанностей по подаче уведомлений о КИК, а также указом президента, разрешившим лицам из недружественных государств проводить сделки с долями российских ООО по разрешению правительственной комиссии.

В 2023 году количество КИК начало снижаться из-за их ликвидации и утраты контролирующими лицами статуса налогового резидента России. В числе других причин — размывание или передача доли участия в КИК в пользу лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ. На снижение числа КИК повлияла смена налогового резидентства их бенефициарами и льгота по безналоговой ликвидации.