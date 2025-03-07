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18+
07.03.2025 в 10:56

В России снизилась средняя сумма лимитов по кредиткам

Показатель составил почти 89 тысяч рублей

В феврале этого года средняя сумма лимитов по кредитным картам в России сократилась более чем на 13% по сравнению с декабрем 2024 года и составила 88,9 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Баланс-Платформы».

Объем выдач новых кредиток в феврале снизился более чем на 40% к декабрю. 20,5% выдач кредитных карт пришлось на молодых людей 18−24 лет, по более чем 19% — на тех, кому 25−34 и 35−40 лет, свыше 18% — на клиентов 45−54 лет. Более 14% выдач кредиток пришлось на лиц 55−64 лет, 8% — на людей, которые старше 65 лет.

В 2024 году кредитками чаще всего интересовались россияне в возрасте от 20 до 39 лет. Реже всего заявки на кредитные карты оставляли люди старше 60 лет.

Также стало известно, что в январе в России было выдано 1,06 млн новых кредитных карт. Это на 18,1% меньше, чем в декабре 2024 года.

Кредитные карты
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