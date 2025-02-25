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25.02.2025 в 10:55

Кредитками чаще всего интересовались россияне в возрасте от 20 до 39 лет

Реже всего заявки на кредитные карты в прошлом году оставляли люди старше 60 лет

В 2024 году 63% заявок на оформление кредитных карт оставили россияне в возрасте от 20 до 39 лет, 19% — те, кому от 40 до 49 лет. 9% заявок на кредитки пришлось на клиентов, которым от 50 до 59 лет, 5% — на пользователей младше 20 лет, 4% — на людей старше 60 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру».

Число заявок на кредитные карты в декабре 2024 года снизилось на 60% к январю того же года. Самый высокий спрос на кредитки наблюдался в июле (рост количества заявок на 46% к среднему показателю за год).

Заявки на кредитки чаще оставляли жители Москвы (20,7%), Санкт-Петербурга (6,5%), Краснодарского края (5,8%), Московской (3,2%) и Новосибирской (3,1%) областей.

75% россиян хотели оформить кредитку для совершения с нее покупок, 56% — для снятия наличных.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года в России было выдано 1,06 млн новых кредитных карт. Это на 18,1% меньше, чем в декабре 2024 года.

исследование Кредитные карты
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