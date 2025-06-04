В России снизилась средняя стоимость новых автомобилей

Эксперты зафиксировали откат средней стоимости нового автомобиля в России к уровню январских значений. В мае средняя цена новой машины китайских марок составила 3,62 млн руб., российских брендов — 1,56 млн руб. Эти показатели все еще выше, чем в прошлом году, но разница составляет всего 4% для китайских и 9% для российских марок. Об этом говорится в исследовании «Авто.ру Оценка», которое есть в распоряжении Sostav.

Аналитики изучили объявления о продаже новых машин, размещенные на «Авто.ру» в мае этого года. Средняя стоимость автомобилей, которые официально не представлены на российском рынке, за год выросла почти на 931 тыс. руб., до 9,24 млн руб.

Среди регионов лидерами по снижению средней стоимости нового авто стали Нижегородская (минус 7%, до 2,85 млн руб.) и Брянская области (минус 6,4%, до 2,46 млн руб.), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (минус 5,5%, до 3 млн руб.).

Рост средней стоимости новых машин отмечен в Саратовской области (на 7,3%, до 3,03 млн руб.), Башкирии (на 5,3%, до 2,11 млн руб.) и Краснодарском крае (на 2%, до 3,46 млн руб.). В Москве средняя стоимость нового автомобиля остается самой высокой по России, в марте она составляла 5,27 млн руб.

В топ-5 моделей, официально представленных на российском рынке, чья средняя стоимость в мае снизилась больше всего относительно апреля, вошли JAC JS6 (минус 2,3%, до 2,72 млн руб.), Chery Tiggo 7L (минус 2%, до 2,98 млн руб.), Solaris KRX (минус 2%, до 2,37 млн руб.), Baic X7 (минус 2%, до 1,88 млн руб.) и Chery Tiggo 9 (минус 2%, до 4,88 млн руб.).

Наиболее подорожавшими в мае стали преимущественно премиальные модели, но рост средней стоимости составил меньше 2%. В топ вошли электрический Voyah Free (6,16 млн руб.), кроссоверы GAC GS8 (4,67 млн руб.) и Hongqi HS5 (3,68 млн руб.).

Ранее сообщалось, что этой зимой средняя стоимость покупки автомобиля с пробегом составила 1,3 млн руб., новых машин — 2,1 млн руб.

В феврале цены на машины отечественного производства с пробегом не старше 15 лет уменьшились на 5% год к году, до 722 тыс. руб. Средняя стоимость корейских, японских и европейских авто оказалась на 9% меньше, чем год назад — 2,41 млн руб.