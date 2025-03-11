В России снизились цены на подержанные автомобили

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась. В феврале цены на машины отечественного производства с пробегом не старше 15 лет уменьшились на 5% год к году, составив в среднем 722 тыс. руб. Средняя стоимость корейских, японских и европейских авто оказалась на 9% меньше, чем год назад — 2,41 млн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру Оценка».

В сервисе подсчитали, что в феврале доля продаж машин с пробегом отечественных автобрендов превысила 18% на фоне сокращении доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%. При этом автомобили китайских марок заняли более 5% рынка, а их средняя цена составила 2,2 млн руб., что на 20 тыс. руб. выше январского уровня.

Сильнее всего подержанные автомобили подешевели в Приморском крае — на 3,7% по сравнению с январем, до 2,66 млн руб. В тройку регионов с наибольшим снижением цен также вошли Кемеровская (меньше на 2,4% по отношению к январю) и Кировская (-1,4% к январю) области.