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21.03.2025 в 10:37

Средний чек на покупку авто с пробегом составил 1,3 млн рублей

Зимой россияне чаще всего приобретали машины бренда Lada

Этой зимой 92% всех сделок на платформе «СберАвто» пришлось на машины с пробегом. Больше половины проданных автомобилей (53%) не старше 10 лет, 27% — машины в возрасте до пяти лет. Средняя стоимость покупки авто с пробегом составила 1,3 млн руб., новых машин — 2,1 млн руб. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «СберАвто».

Чаще всего россияне приобретали автомобили бренда Lada (на них пришлось 13% всех покупок), Kia (9%) и Toyota (7%). В топ-5 также вошли Hyundai (6%) и Volkswagen (5%). Осенью Hyundai был на третьем месте, Toyota — на четвертом.

Самыми востребованными моделями оказались Lada Granta (медианная стоимость покупки составила 800 тыс. руб.), Lada Vesta (1,1 млн руб.) и Kia Rio (910 тыс. руб.). Далее в списке следуют Hyundai Solaris (900 тыс. руб.), Ford Focus (720 тыс. руб.), Lada Niva (1 млн руб.), Volkswagen Polo (890 тыс. руб.). Замыкают десятку Skoda Octavia (990 тыс. руб.), Toyota Camry (1,3 млн руб.) и Kia Sportage (1,5 млн руб.).

Топ популярных автомобилей для покупки зимой похож на аналогичный осенний, за исключением Toyota Camry и Kia Sportage, места которых осенью занимали Kia Ceed и Opel Astra. Lada Vesta поднялась на вторую строчку, обойдя Kia Rio, а Lada Niva переместилась с восьмой на шестую позицию.

Лидерами продаж среди машин китайских марок, как и осенью, стали Haval, Geely и Chery. При этом зимой россияне чаще всего выбирали Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и Haval F7, а осенью вместо Tiggo 4 Pro в тройку лидеров входил Chery Coolray.

Ранее стало известно, что средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась. В феврале цены на машины отечественного производства с пробегом не старше 15 лет уменьшились на 5% год к году, до 722 тыс. руб. Средняя стоимость корейских, японских и европейских авто оказалась на 9% меньше, чем год назад — 2,41 млн руб.

автомобили исследование
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