В России проведут эксперимент по доставке грузов в Китай беспилотниками

В Амурской области проведут эксперимент по экспресс-доставке грузов в Китай беспилотниками. Об этом пишет РБК.

Будет создан международный транспортный хаб дронов. Малогабаритные грузы весом до 50 кг будут доставлять беспилотниками из Благовещенска, расположенного на границе с КНР. В городе введут экспериментальный правовой режим. Проект сейчас прорабатывается с властями Амурской области.

Инициатива позволит оптимизировать логистические процессы и открыть новые возможности для экономического сотрудничества РФ и Китая.

Сейчас в 24 российских регионах, в том числе в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, действуют 10 экспериментальных правовых режимов по тестированию дронов. В экспериментах участвуют свыше 144 компаний. При этом с 2022 года субъекты РФ стали массово вводить запреты на полеты дронов на своей территории.

Ранее сообщалось, что эксперимент «Почты России» по доставке посылок беспилотниками будет продлен, пока не удалось достичь его целей.