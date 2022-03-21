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21.03.2022 в 06:10

В России появится система блокировки рекламных рассылок

Она может заработать уже с 1 июня

В ближайшее время в России появится новая система защиты от спама. Предполагается, что абонент сможет оставить жалобу на рекламу, поступившую без его согласия, на сайте ФАС или своего оператора, и в течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе, сообщают «Известия».

В ФАС подтвердили, что уже договорились с операторами связи о том, как будет работать этот сервис. Они сейчас создают форму обратной связи для абонентов, которая позволит всей «большой четверке» обмениваться информацией, оперативно анализировать подозрительные номера на предмет дальнейшей блокировки спам-звонков и нежелательных рассылок.

Как отметили некоторые операторы, ряд звонков поступает из других стран. В компаниях уже действуют сервисы, защищающие клиентов от нежелательной рекламы. В Tele2 рассказали, что пытаются распознавать такие вызовы по массовости обзвона, продолжительности разговора и реакции на них клиента, а также призывают абонентов самостоятельно вносить такие номера в черный список. В прошлом году в МТС и «МегаФон» с помощью своих сервисов защиты заблокировали 272 млн таких звонков.

По словам экспертов, раньше абонентам приходилось самостоятельно блокировать номер, с которого поступал спам. Теперь же, когда информация будет доходить до четырех крупнейших операторов, эта система станет гораздо более эффективной, однако стоит предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, блокировать номера только после определенного количества жалоб и создать возможность для разблокировки.

В прошлом году ФАС России и крупнейшие мобильные операторы МТС, Tele2, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали меморандум по противодействию спама. Компании договорились использовать антиспам-сервисы, блокирующие такие звонки.

спам-звонки рекламные рассылки
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