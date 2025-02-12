В России подорожали билеты на фестивали

В 2024 году цена билетов на фестивали в России выросла на 75% и превысила 2 тыс. руб. Продажи билетов увеличились на 125% в денежном выражении. Об этом РБК рассказала глава Kassir.ru Елена Глуховская.

Продажи билетов на спортивные соревнования на Kassir.ru в прошлом году выросли в деньгах на 100%. Средняя цена билетов снизилась на 9%, до 592 руб. Число проданных билетов на концерты возросло на 10%, средняя стоимость — на 7%, до 2,5 тыс. руб. Количество реализованных билетов в музеи увеличилось на 11%, средняя цена — на 28%, до 397 руб. Средний чек на театральные постановки показал рост на 6%, до 2 тыс. руб.

В МТС Live сообщили, что спрос на билеты в театры в 2024 году вырос на 10% в штуках, а стоимость — на 7%, до 2,2 тыс. руб. Число проданных билетов на экскурсии увеличилось на 36%.

Билеты на фестивали подорожали из-за роста гонораров артистов, издержек на аренду, логистику и оборудование. В числе других причин — усиление продакшена и технического обеспечения мероприятий, повышение уровня безопасности фестивалей. Влияние также оказала инфляция.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили расходы на развлечения в начале 2025 года. Наибольшим спросом пользовались онлайн-кинотеатры, а среди офлайн-развлечений — зоопарки и концерты.