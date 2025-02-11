Россияне увеличили расходы на развлечения в начале 2025 года

В январе 2025 года россияне значительно увеличили расходы на развлечения, подсчитали аналитики «МТС Банка» и холдинга «МТС Медиа» (результаты исследования есть в распоряжении Sostav). Особенно заметно возрос спрос на онлайн-кинотеатры, где количество платежей увеличилось на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек остался на уровне 350 руб. Среди офлайн-развлечений наибольшие продажи у аквариумов, зоопарков, концертов и выставок.

В январе на платформе онлайн-кинотеатра KION пользователи особенно заинтересовались развлекательными сериалами. Большим успехом пользовался «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым в главной роли. Среди других популярных произведений — мотивационная комедия «Успешный», приключенческая комедия «Омар в большом кино» и семейный фильм «Папу маме заверни».

Традиционно январь становится временем для активного отдыха вне дома. Продажа билетов в аквариумы и зоопарки увеличилась на 51%, а средний чек вырос на 5% до 2,1 тыс. руб. Концерты также привлекли внимание зрителей. Количество проданных билетов возросло на 40%, при этом средний чек достиг 1680 руб., что на 3% больше, чем в прошлом году. Парки развлечений продемонстрировали рост в 24%, а средний чек в них увеличился на 4%, составив 1180 руб.

Самыми дорогими развлечениями стали театры, где средний чек достиг 3490 руб., что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. В целом, рост числа транзакций в театральных кассах составил 8%. Также заметно увеличился интерес к культурным событиям, таким как выставки и музеи. Количество посещений выставок в январе 2025 года выросло на 29% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Средняя цена билета поднялась в два раза год к году и составила 1005 руб.