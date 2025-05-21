Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Keys

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.05.2025 в 13:05

Тарологов в России планируют приравнять к мошенникам

В Госдуме разрабатывают законодательные меры против гадателей, включая запрет на любую форму продвижения их услуг

2

В России может быть введен запрет на деятельность тарологов. С инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов, заявивший о подготовке пакета поправок, приравнивающих тарологию к определенным видам мошенничества. По его словам, подобная практика представляет собой «диверсию против культуры, образования и традиционных религий» страны. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что распространение услуг по гаданию на картах Таро сигнализирует о моральных проблемах в обществе. «Необходимо четко обозначить общественную опасность всякого рода прорицателей и предсказателей», — сказал Милонов, подчеркнув, что такие практики подрывают основы российской духовности и способствуют распространению обмана.

В рамках инициативы рассматривается возможность внесения изменений в закон «О рекламе», которые исключат любую форму продвижения эзотерических услуг.

Кроме того, депутат сообщил о планах обсудить с правоохранительными органами введение новой статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей прямое наказание за обман граждан с помощью псевдопророчеств. Подобные меры необходимы для защиты граждан от манипуляций, прикрывающихся мистикой и целительством.

В начале мая заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг.

Напомним, в апреле в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг. Документ подготовлен Свинцовым совместно с другими депутатами — Ниной Останиной и Алексеем Корниенко. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе» и ряд других нормативных актов, включая возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию о таких услугах.

Госдума Виталий Милонов Закон о рекламе тарологи
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.