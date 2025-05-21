Тарологов в России планируют приравнять к мошенникам

В России может быть введен запрет на деятельность тарологов. С инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов, заявивший о подготовке пакета поправок, приравнивающих тарологию к определенным видам мошенничества. По его словам, подобная практика представляет собой «диверсию против культуры, образования и традиционных религий» страны. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что распространение услуг по гаданию на картах Таро сигнализирует о моральных проблемах в обществе. «Необходимо четко обозначить общественную опасность всякого рода прорицателей и предсказателей», — сказал Милонов, подчеркнув, что такие практики подрывают основы российской духовности и способствуют распространению обмана.

В рамках инициативы рассматривается возможность внесения изменений в закон «О рекламе», которые исключат любую форму продвижения эзотерических услуг.

Кроме того, депутат сообщил о планах обсудить с правоохранительными органами введение новой статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей прямое наказание за обман граждан с помощью псевдопророчеств. Подобные меры необходимы для защиты граждан от манипуляций, прикрывающихся мистикой и целительством.



В начале мая заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг.

Напомним, в апреле в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг. Документ подготовлен Свинцовым совместно с другими депутатами — Ниной Останиной и Алексеем Корниенко. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе» и ряд других нормативных актов, включая возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию о таких услугах.