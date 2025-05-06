В России предложили ввести уголовное наказание за рекламу эзотерических услуг

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу эзотерических услуг. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, на первом этапе предполагается наказывать нарушителей крупными штрафами — от 500 тыс. до 1 млн руб. «Если эти товарищи не поймут, тогда мы дополним еще определенную статью уголовного кодекса, что за эту деятельность тоже будет уголовное наказание», — сказал он.

Свинцов подчеркнул, что инициатива направлена не на массовое преследование граждан, а на прекращение практики продвижения псевдонаучных и оккультных услуг. «Первый шаг со стороны государства — это чтобы оно четко сказало, что все это незаконно, все это против православной веры», — заявил парламентарий.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий запрет рекламы эзотерических услуг. Документ подготовлен Свинцовым совместно с другими депутатами — Ниной Останиной и Алексеем Корниенко. Изменения предлагается внести в закон «О рекламе» и ряд других нормативных актов, включая возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию о таких услугах.

Под запрет подпадают не только астрологи и маги, но и лица, называющие себя кристаллотерапевтами, нумерологами, тарологами и духовными гуру.