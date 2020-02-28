В России отмечен резкий всплеск спроса на «Арбидол» и его аналоги

С конца января и по настоящее время в России резко выросли продажи препарата арбидол и его аналогов, хотя ранее отмечалось снижение интереса к ним, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. По мнению аналитиков, на этом сказались тревожные новости, связанные с эпидемией коронавируса во всем мире.

С 27 января по 2 февраля продажи арбидола выросли на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Вероятнее всего, на это сказалась рекламная кампания, запущенная в это время на нескольких радиостанциях производителями препарата. Ролики распространялись в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио». Затем за первую неделю февраля продажи выросли на 15%, за вторую — на 24%.

Как говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, похожая ситуация произошла в 2009 году на фоне эпидемии птичьего гриппа. Тогда резко повысились продажи, а заводы по производству препарата работали круглосуточно.

ФАС усмотрела в рекламе производителей арбидола нарушение соответствующего законодательства и возбудила дело. В роликах шла речь о том, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. При этом до сих пор не найдено эффективных методов лечения этой угрозы.