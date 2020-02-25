ФАС возбудила дело из-за рекламы, обещавшей эффективность «Арбидола» против коронавируса

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства после изучения рекламы противовирусного препарата «Арбидол», пишет издание «Коммерсант». В рекламных роликах, которые распространялись в эфире радиостанций «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио» в январе говорилось об эффективности данного препарата против коронавируса.

В роликах шла речь о том, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Жертвами эпидемии, вызванной им, уже стали тысячи человек по всему миру. При этом насколько известно ведомству, до сих пор не найдено эффективных методов лечения этой угрозы.

Рекламная кампания, продлившаяся не меньше недели, стала следствием всплеска интереса к противовирусным препаратам со стороны покупателей на фоне тревожных новостей с родины пневмонии нового типа — из Китая. «Арбидол» производится компанией «Отисифарм» — структурой одного из крупнейших игроков фармацевтического рынка «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба решила проверить заявление производителя препарата «Арбидол» о том, что он эффективен в борьбе с коронавирусом, с эпидемией которого сейчас пытаются справиться в Китае, еще в конце января этого года.