29.08.2025 в 18:50

В России отложили использование биометрии при посадке на поезд

Функция заработает, когда будет проведено тестирование

РЖД отложили использование биометрии при посадке пассажиров на поезда дальнего следования. Такая возможность у россиян появится позднее 1 сентября. Об этом сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин. Его слова приводит ТАСС.

Правительство РФ с 1 сентября этого года разрешило россиянам применять биометрию при оформлении билета и посадке на поезда дальнего следования. Это будет возможно в том случае, если у перевозчика есть соответствующая техническая возможность.

В РЖД заявили, что функция заработает позднее, когда будет проведено тестирование. Пока компании необходимо убедиться, что все работает качественно и нет рисков, связанных с действием биометрии.

«Когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии», — рассказал Чаркин.

В феврале стало известно, что тестирование сервиса пройдет в этом году. Россияне смогут воспользоваться услугой, когда завершатся все этапы технологических испытаний. Сервис будет доступен для пользователей Единой биометрической системы. Как и раньше можно будет сесть на поезд по билету.

РЖД биометрия
