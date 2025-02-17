Власти разрешили применять биометрию для посадки на поезд

Правительство России разрешило применять биометрию для посадки пассажиров на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть соответствующая техническая возможность. Об этом пишет ТАСС.

Тестирование сервиса пройдет в этом году. Россияне смогут воспользоваться услугой, когда завершатся все этапы технологических испытаний. Сервис будет доступен для пользователей Единой биометрической системы (ЕБС). Как и раньше можно будет сесть на поезд по билету.

Ранее сообщалось, что в 2025 году запустят офлайн-продажи алкоголя по биометрии. Покупатели смогут подтверждать свой возраст через ЕБС, что заменит необходимость предъявления паспорта. Кроме того, россияне могут получить услуги в многофункциональных центрах по биометрии. Пилотный проект был запущен в конце 2024 года в МФЦ в Челябинске.