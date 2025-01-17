В России начнут маркировать импортный алкоголь раньше запланированного срока

Минфин России планирует перенести дату начала маркировки федеральными специальными марками импортной алкогольной продукции (ФСМ). Согласно готовящимся поправкам к законопроекту, начать такую маркировку могут уже с 1 сентября 2025 года, тогда как изначально предполагалось начать ее весной 2026 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Вносимые изменения позволят снять риски введения недружественными странами запрета на маркировку алкогольной продукции на их территории. Кроме того, это создаст новые инфраструктурные объекты и рабочие места в России. Поправки дают возможность делать исключения для продукции из дружественных стран или для малых партий.

Законопроект о маркировке импортного алкоголя внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно законопроекту, весь зарубежный крепкий алкоголь и вино будут обязаны получить ФСМ, будучи ввезенными в Россию, а не за рубежом, как это было ранее.

В настоящее время в ряде регионов действует эксперимент по маркировке ввозимого алкоголя. По информации Минфина, импортеры обеспечивают оклейку федеральными специальными марками 22% всей ввозимой в РФ алкогольной продукции. В ведомстве полагают, что такую норму можно распространить на всю страну.

По итогам 2024 года выпуск алкогольной продукции в России снизился на 1,8% — до 188,1 млн декалитров. Две трети произведенного в 2024 году алкоголя — крепкие спиртные напитки.