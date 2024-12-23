В России могут запретить показывать детей в рекламе соков и шоколада

В России предложили запретить показывать детей в рекламе вредной пищи. Речь, в частности, о продукции с высоким содержанием сахара, жира и соли. С соответствующей инициативой выступил депутат «Единой России» Борис Гладких, сообщают «Известия».

Гладких предлагает по аналогии с запретом использовать в рекламе слабоалкогольной продукции образы людей и животных установить запрет и на использование образа детей в рекламе товаров с высоким содержанием сахара, жира и соли. В частности, детей нельзя будет показывать в рекламе выпечки, шоколада, джемов, варенья, фруктовых и злаковых йогуртов, сухих завтраков, каш быстрого приготовления, соусов, соков, газированных напитков, чипсов и консервированных фруктов.

«Массированная реклама на ТВ и в интернете данной категории продуктов с участием детей создает ложные представления о ее пользе, противоречит принципам правильного питания», — пояснил депутат, предложив также ввести административную ответственность за нарушение запрета.

Он также привел данные Минздрава, согласно которым сегодня более 6% детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого. По оценке ряда исследований, детей с излишним весом в России в пять-шесть раз больше, чем указывается в официальных данных. А с 2024 года в России началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей. В том числе Минздрав разработал подход к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье. Однако до настоящего времени требования к рекламе нигде нормативно не закреплены, отметил автор инициативы.

В прошлом году вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов представил законопроект, который устанавливает запрет на рекламу, направленную на детей. Такая мера, по его словам, позволит сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение, а также «привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи».