В России могут запретить алкомаркеты в жилых домах

Депутаты Госдумы внесли законопроект, запрещающий размещать алкомаркеты в жилых домах и ближе 100 м от жилых зданий, детсадов, школ, вузов, больниц и спортобъектов, сообщают «Ведомости».

Такими магазинами считаются точки, выручки от алкоголя у которых превышает 50% от общей за квартал. По мнению авторов инициативы, меры, предлагаемые депутатами, «резко снизят» потребление алкоголя и дадут предпосылки к «системному оздоровлению граждан».

Депутаты ссылаются на опыт Вологодской области, где с 1 марта 2025 года аналогичные ограничения снизили смертность от алкоголя на 29%. С начала введения мер в регионе было закрыто 244 алкомаркета.

Соавтор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, рассказал изданию, что в случае принятия закона большинству алкомаркетов потребуется расширить ассортимент, чтобы перейти в категорию обычного ретейла, или переехать в другое место.

Эксперты предупреждают, что алкогольная категория обеспечивает 20−40% от оборота продовольственных магазинов, однако в праздничные периоды этот показатель может быть выше. Из-за этого значительное число не специализирующихся на продаже алкоголя сетей и магазинов может попасть под действие новых ограничений.

Ранее в Госдуме предложили на законодательном уровне запретить продажу «детских вкусняшек» в алкомаркетах. Наличие сладостей на полках делает такие магазины «родными» для детей, полагают депутаты.