В алкомаркетах могут запретить продавать «вкусняшки»

В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить продажу «детских вкусняшек» в алкомаркетах. Наличие сладостей на полках делает алкомаркеты «родными» для детей, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет ТАСС.

По мнению Буцкой, магазины, которые специализируются на реализации алкоголя, намеренно продают и сладости для детей по цене «ниже, чем в супермаркете, который через дорогу». Когда ребенок достигнет возраста, в котором он может купить алкоголь, ему ничего не нужно менять в своей траектории. Законодатели должны придумать, как «убрать этот подлог».

«Мы ищем решение, чтобы наши дети не заходили в алкогольные магазины, как в свои любимые магазины, где они ежедневно что-то покупают», — заявила она, добавив, что необходимо также сократить количество алкомаркетов в жилых домах.

Напомним, с марта в Вологодской области действуют ограничения, согласно которым продажа алкоголя в будние дни может осуществляться только с 12:00 до 14:00. После введения ограничений в регионе 227 алкомаркетов закрылись.