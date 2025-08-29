В России хотят закрепить авторское право на произведения с ИИ

В Госдуме планируют закрепить в Гражданском кодексе авторские права на произведения, созданные с помощью нейросетей. Уже осенью будет создана рабочая группа для разработки соответствующих поправок, которая определит, кому принадлежат права на продукт, созданный с участием нейросетей, сообщают «Известия».

Поправки коснутся статьи 1259 ГК РФ, они впервые официально оформят права на произведения с применением нейросетей. Инициатива ориентирована на защиту авторов и адаптацию законодательства к развитию ИИ. В настоящее время в соответствии с большинством соглашений права на ИИ-контент принадлежат частным компаниям, что указывает на права отдельных создателей.

Эксперты отмечают, что отсутствие четких норм порождает правовую неопределенность и усложняет судебную практику. Законодательное закрепление понятий и, таким образом, творческий вклад пользователей поможет судам определять правообладателей и бороться с недобросовестным использованием ИИ-продуктов.

Также обсуждаются риски в электронной коммерции и в сфере контента, где ИИ создает изображения и аватары. Новое законодательство должно будет прекратить применение вакуума, защитить интеллектуальную собственность и повлиять на единообразную практику по ИИ-контенту.

Пока судебная практика формируется, результаты генерации нейросетей преимущественно находятся в условной серой зоне. Ранее Sostav рассказал, как минимизировать риск возможных претензий.