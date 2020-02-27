Unilever запустил кампанию о важности говорить «нет» — она основана на переосмыслении известных сказок

В создании социально ориентированной кампании приняла участие актриса Эми Полер, пишет Forbes. Она говорит, что большинство сказок рассказывают о каком-либо насилии, а женщины в них чувствуют себя не очень хорошо.

Дискомфорт и проблемы женщин, по версии бренда, исходят из боязни сказать «нет» близкому или родному человеку.

В новой рекламной кампании происходит переосмысление давно известных сюжетов. Что было бы, если Рапунцель не согласилась бы отращивать волосы, Гретель не пошла вслед за Гензелем в лес или принцесса отказалась бы спать на куче матрасов, чтобы проявить себя как «настоящая» аристократка, почувствовав через них крохотную горошину?

Полер заявила, что очень забавно осознавать, что большинство из этих историй развернулись бы совсем по-другому, если бы герои доверились бы своим чувствам и просто сказали «нет».

В отдельном ролике актриса предлагает попрактиковаться в умении говорить «нет».

Эми Полер: Часто люди должны говорить «нет» в ситуациях, когда они все-таки произносят «да». Это очень просто, если попрактиковаться. «Нет, я думаю, что это твоя работа». «Нет, я лучше надену это». «Нет, может быть,через две недели?» «Нет, ты издеваешься? Как я это сделаю?»

Сериал «Однажды нет» («Once Upon a No») — это часть более обширного проекта режиссера и актрисы Рашиды Джонс, целью которого является раскрепощение людей, чтобы они чаще говорили то, что думают, и выражали, что они на самом деле хотят.