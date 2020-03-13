В Польше сняли рекламу о гендерном неравенстве. В ней у женщин появились яйца

Польский сервис объявлений OLX запустил провокационную рекламную кампанию, посвященную феминизму и гендерному неравенству. Креаторы уверены, главное в работнике (что и должно определять зарплату и должность) — его компетентность, а она не имеет пола.

В ролике рассказывается, что женщины, если сопоставить их зарплаты с мужскими, работают в среднем 68 неоплачиваемых дней. «Фактически, именно 8 марта — первый день выплаты зарплаты для женщин в Польше», — объясняет идею Артур Лесняк, старший стратег в 180heartbeats + JUNG v MATT.

Равенство должно распространяться не только на финансовую составляющую, но и на возможности продвижения по службе, профессиональное развитие, порученные задачи и обязанности.

Героини иронизируют по поводу текущего положения дел и уверяют — всё изменилось, когда у них появились яйца.

Ролик с английскими субтитрами можно посмотреть здесь. На YouTube видео набрало почти три тысячи лайков и в полтора раза больше дизлайков.

Режиссером выступила Юлия Роговска, главные роли исполнили известные польские актрисы.

Юлия Роговска: Речь идет не только о деньгах. Прежде всего, это чувство, что наша работа, наш опыт и навыки бесполезны. Мне бы хотелось, чтобы это видео, затрагивающее все аспекты этого неравенства, стало шагом к осознанию, насколько сложна эта проблема и что она влечет за собой.

Дебаты о равенстве мужчин и женщин в профессиональном плане ведутся уже давно. Проблема не раз становилась лейтмотивом рекламных кампаний брендов, которые в один голос утверждают: об этом необходимо говорить, чтобы повышать осведомленность населения о масштабах несправедливости.