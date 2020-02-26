Месси и Усэйн Болт приглашают любителей спорта в «Лагерь величайших» в новом рекламном ролике PepsiCo

Компания PepsiCo сняла новый рекламный ролик для продвижения своих изотонических напитков Gatorade в Бразилии. В нем Серена Уильямс, Лионель Месси, Усэйн Болт и Майкл Джордан приглашают показавшихся им интересными любителей спорта в GOAT Camp — «Лагерь величайших».

Лагерь представляет собой благоустроенный тренировочный комплекс, на территории которого установлены огромные скульптуры четырех знаменитых спортсменов. Новичкам предстоит познакомиться с тем, как тренируются звезды спорта, а также попробовать свои силы.

Во время обзорной экскурсии новички видят, как Серена Уильямс пробивает бетонную стену теннисным мячом, чтобы забрать свой напиток, Месси обыгрывает роботизированные ноги на максимальном уровне сложности (а позднее с юмором будет показана его весьма своеобразная ДНК), а Усэйна Болта просто не видно, настолько быстро он огибает стадион.

В конце ролика девушка, которая играет в футбол, делает удар по мячу в стиле Месси и попадает в ворота, а на стене лагеря рядом с прославленной четверкой начинает загораться ее портрет.