27.08.2025 в 18:45

В Москве вырос оборот производства одежды и текстиля

На столичные компании приходится свыше 20% общего оборота отрасли в России

1

За первые шесть месяцев 2025 года оборот столичных производителей одежды и текстиля увеличился на 29,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 139 млрд руб. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На столичных производителей одежды и текстиля приходится 3,8% оборота обрабатывающих производств в Москве (без учета нефтегазового сектора) и свыше 20% общего оборота отрасли в стране.

Выручка московских производителей одежды выросла на 34% за год и составила около 115 млрд руб. Выручка компаний, выпускающих текстильные изделия, увеличилась на 12,4%, до 25,4 млрд руб.

Оборот малых предприятий в отрасли показал рост на 70%, до 85 млрд руб.

Ранее стало известно, что россияне начали реже заказывать зарубежную одежду и обувь. Снижение спроса может быть связано с насыщением рынка и изменениями таможенных правил.

