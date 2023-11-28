Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

19agency84
Mediacom.expert
Gooroo.works

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.11.2023 в 11:30

В Москве стартовала конференция «Яндекс Рекламы» #Rekonfa

Участники узнают, как на продвижение влияют нейросети, изменились ли онлайн-продажи и как строить карьеру маркетологу

Реклама
ЯНДЕКС ООО | yandex.ru
erid:LjN8KHRRP

Сегодня «Яндекс Реклама» проводит конференцию #Rekonfa в Москве. В программе три блока: «Реклама и нейросети», «Реклама и онлайн-продажи» и «Люди и реклама».

Спикерами конференции стали представители «Яндекса»: Дмитрий Масюк, Елена Бубнова, Валерий Стромов и Алексей Штоколов, а также Альфа-Банка, Hoff и SETTERS, Кроме того, на конференции выступят Валентин Wylsacom, Артем Попов, Ева Свиридова, Дмитрий Алексеев и Антон Лапенко.

На конференции встретятся более 4 тыс. профессионалов: топ-менеджмент крупного и среднего бизнеса, представители рекламных агентств, а также предприниматели, специалисты по продвижению в интернете, блогеры и журналисты.

Яндекс REKONFA
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Фестивали
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.