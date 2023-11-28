В Москве стартовала конференция «Яндекс Рекламы» #Rekonfa

Сегодня «Яндекс Реклама» проводит конференцию #Rekonfa в Москве. В программе три блока: «Реклама и нейросети», «Реклама и онлайн-продажи» и «Люди и реклама».

Спикерами конференции стали представители «Яндекса»: Дмитрий Масюк, Елена Бубнова, Валерий Стромов и Алексей Штоколов, а также Альфа-Банка, Hoff и SETTERS, Кроме того, на конференции выступят Валентин Wylsacom, Артем Попов, Ева Свиридова, Дмитрий Алексеев и Антон Лапенко.

На конференции встретятся более 4 тыс. профессионалов: топ-менеджмент крупного и среднего бизнеса, представители рекламных агентств, а также предприниматели, специалисты по продвижению в интернете, блогеры и журналисты.