В Москве состоялась антиконференция по продажам на digital-рынке d$anticonf

21−22 мая в Москве прошла антиконференция d$anticonf, посвященная продажам в digital-индустрии. На мероприятии выступили представители международных брендов и ведущих агентств с общим оборотом более 20 млрд рублей. Организаторы антиконференции — агентство future business rivals и Ассоциация Интерактивных Агентств (АИА).

Спикерами d$anticonf стали ТОП-менеджеры Redmadrobot, Kokoc Group, CreativePeople, AGIMA, ADV, Notamedia, RUWARD, Skillbox, Onegroup, PINKMAN, Primax Digital, Тэглайн. Всего антиконференция собрала на одной площадке свыше 200 участников: руководителей агентств и продакшнов, директоров по продажам, менеджеров проектов и менеджеров по работе с клиентами.

Первый день был посвящен погружению аудитории в проблематику продаж с точки зрения крупнейших агентств рынка. В рамках лекционной программы участники разобрали боли индустрии, инструменты продаж, методы продвижения, нюансы работы с государственными структурами и зарубежными заказчиками.

Евгений Чернов, управляющий партнер агентства future business rivals и соорганизатор конференции: В агентствах каждый сотрудник влияет на деньги, которые зарабатывает компания. Именно поэтому на d$anticonf нам удалось обсудить не только продажи, но и все важные аспекты digital-индустрии: продукт, репутацию, работу с командой и боли заказчиков. В результате у нас получился не просто честный диалог о состоянии рынка, но и глубокая проработка всех волнующих вопросов в рабочих группах.

Второй день d$anticonf был посвящен практической работе в стратегических сессиях. Каждую группу курировали приглашенные фасилитаторы из образовательной среды и эксперты — практики digital-рынка: CEO Onegroup Татьяна Ханеева, партнер Redmadrobot Максим Десятых, управляющий партнер Articul Ольга Куликова, CEO ADV Алексей Персианов, владелец AGIMA Алексей Богданов, совладелец Pichesky Николай Степанов, COO Grape Михаил Гейшерик, управляющий партнер Skillbox Андрей Анищенко, партнер БюроБюро Евгений Фонталин и другие. В результате все участники антиконференции смогли обменяться опытом и использовать полученные знания для решения актуальных задач.

В рамках антиконференции было презентовано исследование клиентских предпочтений и параметров выбора digital-агентств. В исследовании приняли участие представители отечественных и международных брендов — лидеры из разных отраслей: Panasonic, Estee Lauder, Л’Этуаль, МИЦ, Knight Frank, ИНВИТРО, Яндекс.Деньги, «Медицина», Райффайзенбанк, «Хогарт» и другие.

Игорь Намаконов, организатор антиконференции, председатель АИА: Чтобы информация стала знанием ее нужно переработать. Традиционные конференции никак не помогают в этом. Я знаю, как это сделать, поскольку отработал механизмы в образовательный среде и перенес образовательные подходы в digital-индустрию. Получилось потрясающе. Мой вывод: d$anticonf — новый и пока единственный формат эффективного превращения информации в практическое знание на рынке digital-агентств.

В дальнейших планах организаторов — развивать формат и проводить больше образовательных интенсивов для коллег из индустрии. Уже запланирован митап для участников d$anticonf на июнь и антиконференция осенью, посвященная масштабированию бизнеса и выходу на зарубежные рынки.

Генеральный партнер d$anticonf — бизнес-альянс Onegroup. Организационные партнеры: Бюробюро, rozetka, PINKMAN, KMDA, Kokoc group, n'RIS. Информационные партнеры: Ассоциация интерактивных агентств (АИА), Sostav, CMSmagazine, Cossa, Eventmarket, AllEvents.