В Москве прошла Digital Elka 2024

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE:

Первая Digital Elka прошла 10 лет назад, и мы счастливы, что это стало уже доброй традицией — собираться всем рынком в конце каждого года и вместе создавать такой крутой праздник! Каждый раз мы ищем новую площадку, нащупываем актуальную креативную концепцию, предлагаем людям отдаться своим фантазиям и перевоплотиться на 1 вечер в самый яркий и желанный образ.

Спасибо всем нашим друзьям и партнерам — участникам Digital Elka! Всем вместе нам удалось создать невероятно душевную, праздничную и веселую атмосферу. Именно то, что нужно для встречи Нового года! Мы очень рады были вновь увидеться и уже готовим для вас кое-что новенькое.