В Москве прошла Digital Elka 2024

6 декабря во Дворце Культур прошла новогодняя вечеринка для российского рекламного рынка — Digital Elka 2024. Традиционно мероприятие посетили более 1 500 представителей медиа и рекламного рынка.

Ольга Тищенко, генеральный директор IZMENI SOZNANIE: Первая Digital Elka прошла 10 лет назад, и мы счастливы, что это стало уже доброй традицией — собираться всем рынком в конце каждого года и вместе создавать такой крутой праздник! Каждый раз мы ищем новую площадку, нащупываем актуальную креативную концепцию, предлагаем людям отдаться своим фантазиям и перевоплотиться на 1 вечер в самый яркий и желанный образ. Спасибо всем нашим друзьям и партнерам — участникам Digital Elka! Всем вместе нам удалось создать невероятно душевную, праздничную и веселую атмосферу. Именно то, что нужно для встречи Нового года! Мы очень рады были вновь увидеться и уже готовим для вас кое-что новенькое.

Ровно в полночь в зале «ГПМ Реклама» гости вечеринки встретили импровизированный Новый год под переосмысленную песню из х/ф «Карнавальная ночь», пообщались с роботизированными «Белкой» и «Стрелкой» и погуляли по поверхности луны в зале космос «JAMI LUP». Вышли за рамки привычного в арт-лаунже «Яндекс Еды» в зале Out of the box.

Гости участвовали в огромном количестве конкурсов, получали награды из рук «вождя народов», много фотографировались, получали судьбоносные предсказания, примеряли на себя образы через ИИ, наслаждались живой музыкой и танцевали под невероятный лайн-ап!

Хедлайнерами вечеринки стали: Валерий Сюткин, группы Альянс, Меджикул, композитор и пианист Арсений Трофим, Light JAZZ и Valdman.

Партнеры сцен: ГПМ Реклама, Яндекс Еда, JAMI LUP.

Партнеры мероприятия: Atomic Heart, Adlook, Моеvideo, Julius Meinl, МТС Ads, Lavry, Ракета, Zen Mobile Agency, Content Buro, SA Media Group, Rutube, Абрау-Дюрсо, Черноголовка.

Мультимедийный партнер: Maer Group.

Информационный партнер: Sostav.