Фестиваль нового дизайна «Среда» открывает прием заявок

В каждом новом сезоне фестиваль нового дизайна «СРЕДА» стремится приятно удивлять участников и наблюдателей. В этом году на фестивале нового дизайна «СРЕДА» произошло некоторое количество интересных изменений, которые положительно скажутся как на качестве оценок присылаемых работ, так и на уровне самого фестиваля.

В числе нововведений — несколько новых номинаций:

логотип;

леттеринг;

экспериментальный шрифт;

дизайн одностраничного сайта (лендинг);

контент для цифровых продуктов.

Существенно изменен сайт фестиваля. На первый взгляд все осталось, как и было, но на самом деле сайт подвергся существенной переработке и теперь он будет гораздо удобнее и быстрее. Кроме того, некоторым изменениям подверглась и форма заявки на участие. Добавилась возможность загрузки большего количества видеороликов, а также появился режим «Черновик».

А теперь про кешбэк. Это новинка, которая наверняка удивит многих, ведь раньше такого не было ни на одном фестивале.

Теперь участникам фестиваля нового дизайна «СРЕДА» будет возвращаться 10% от стоимости заявок, не прошедших в шорт-лист. Потратить кешбэк можно будет в следующем сезоне, оплатив им часть заявок.

В этом году все номинации в категории «Цифровой и интерактивный дизайн» будет оценивать цифровое жюри, формированием которого займется новый цифровой партнер фестиваля — Mish Product Lab.

Для оценки работ в категории «Шрифт» формируется шрифтовое жюри, состав которого определит многолетний шрифтовой партнер фестиваля, шрифтовая студия TypeType.

Председателем основного жюри фестиваля нового дизайна «СРЕДА» в этом году станет Анастасия Третьякова, исполнительный креативный директор брендингового агентства Depot.

Все составы жюри будут сформированы и опубликованы на сайте фестиваля не позднее 30 июля 2025 года.

Прием работ продлится до 8 октября 2025 года включительно. Объявление результатов состоится 23 ноября на церемонии награждения триумфаторов фестиваля, которая традиционно проводится на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. В этом году церемония обещает быть необычной, но подробности пока остаются в секрете.

Подробнее о фестивале и условиях участия можно узнать на сайте мероприятия.