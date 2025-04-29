Открыт прием работ на ADCR Awards 2025

ADCR Awards — ведущий конкурс в индустрии креатива и дизайна, который служит платформой для демонстрации самых сильных и оригинальных идей. Награда позволяет получить признание профессионального сообщества: клуб поддерживает и стимулирует развитие российской рекламы, креатива и дизайна.

По словам президента клуба Арт-директоров Александра Алексеева, миссия ADCR Awards заключается в трех ключевых задачах:

выбирать лучшие работы;

прославлять и популяризировать проекты победителей, так как демонстрация выдающихся кейсов оказывает свое влияние на индустрию;

прилагать усилия для достижения и поддержания высокого профессионального уровня на рынке.

На протяжении более 20 лет клуб Арт-директоров России объединяет ведущих специалистов креативной индустрии. Члены клуба активно участвуют в развитии конкурса — они формируют конкурсные блоки, содействуют в формировании жюри и определяют лучшие практики.

Александр Алексеев, президент клуба Арт-директоров России: Миссия клуба Арт-директоров России — отбирать, награждать и прославлять лучшие работы дизайна и рекламы страны. А конкурс ADCR Awards поможет это сделать, уже в 21-й раз. И наконец, проекты-победители конкурса — это просто красиво.

Основные нововведения 2025 года

В 2025 году в конкурсной программе появились новые номинации и категории:

Type Design / Lettering в категории Digital Design. Эта номинация направлена на оценку самого шрифта, в то время как традиционная номинация Typography будет оценивать его применение в оформлении текстов.

Номинация Interactive and Mobile поделена на две номинации: Interactive Communication в блоке Advertising и Digital Design в блоке Design.

Отдельное внимание в 2025 году уделено использованию технологий. В конкурс добавлена номинация Creative use of AI in Digital Design в категории Digital Design, которая будет оценивать креативное использование искусственного интеллекта в процессе создания дизайна.

Для студентов введена номинация Digital Design в категории Young & Students, ориентированная на оценку интерфейсов цифровых продуктов. Она учитывает важные аспекты пользовательского опыта (UX/UI) и дизайна цифровых продуктов.

В процедуре подачи работ тоже добавились важные нововведения: появились критерии «идея», «реализация» и «результат». Это изменение направлено на упрощение и повышение прозрачности заполнения формы заявки.

Жюри конкурса продолжат оценивать работы «по гамбургскому счету». Такой подход помогает участникам клуба принимать решения на основе реальной значимости проектов, обеспечивая честную и справедливую оценку.

Ключевые даты

Срок завершения приема работ — 22 августа.

Победители будут представлены в октябре.

Следить за информацией и обновлениями можно в телеграм-канале ADCR Awards.

Подать заявку можно на сайте конкурса.

О конкурсе

ADCR Awards — российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России. Победители конкурса попадают в ежегодный дайджест — трендбук ADCR, который объединяет главные тенденции индустрии. За результативное участие в ADCR Awards начисляются баллы в рейтинге креативности АКАР.