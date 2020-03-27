В Москве из-за коронавируса вырос спрос на услуги домработниц и курьеров

В связи с пандемией коронавируса в Москве вырос спрос на услуги домработниц, а также стала одной из самых востребованных работа курьером, пишут «Известия» и «Коммерсант».

В марте на фоне новостей о распространении коронавируса спрос на услуги домработниц в столице вырос на 20−29%. Также прямо пропорционально спросу начали расти цены на услуги уборщиц и горничных.

Эпидемиологи отмечают, что соблюдение чистоты во время пандемии — это хорошая практика. Но, с другой стороны, приглашать к себе домой человека без защитного костюма может быть довольно рискованным шагом.

«Известия» со ссылкой на «Авито.Работа» отмечает, что с 1 по 22 марта количество вакансий в разделе «домашний персонал» выросло на 39% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Работники этой сферы начали размещать резюме на 49% чаще. В компании «Яндекс.Услуги» зафиксировали спрос на услуги домработниц на 20% выше, чем на прошлой неделе.

Как сообщает «Коммерсант», среди жителей столицы также вырос спрос на трудоустройство в качестве курьера. Соискателями становятся люди, которые потеряли работу из-за ухода бизнеса на карантин. Спрос на курьеров также заметно растет, сервисы доставки продуктов готовы нанимать сотни людей.

Количество новых резюме курьеров в Москве за месяц выросло на 29%, на этот город приходится 65% всех резюме курьеров в стране. Спрос на них поднялся на 17,5% за месяц. В целом пока по России количество вакансий на должность курьера выросло лишь на 1,4%. Но есть вероятность, что в дальнейшем он будет расти и в Москве, и в регионах.