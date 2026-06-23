В Москве арестовали бывшего гендиректора «Аэрофлота»

В Москве суд арестовал экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Топ-менеджеру вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса РФ). Об этом пишет «Интерфакс».

По данным «Ведомостей», Полубояринов задержан, с ним проводятся следственные действия. Дело может быть связано с работой топ-менеджера в ВЭБе с 2009 по 2019 год. Эпизод, который заинтересовал сотрудников правоохранительных органов, произошел в 2016 году.

Полубояринов с 2020 по 2022 год занимал должность гендиректора «Аэрофлота». Он покинул компанию после попадания в санкционный список Евросоюза. Тогда глава Минтранса Виталий Савельев сообщал, что Полубояринов ушел из «Аэрофлота» на пост замдиректора в другую компанию. Министр отмечал, что Полубояринов «не смог работать в стрессовых условиях».

В январе 2023 года Полубояринов перешел на работу в «Ростех», где занялся вопросами финансового обеспечения деятельности госкорпорации.