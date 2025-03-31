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31.03.2025 в 08:10

В МИДе оценили возможность возвращения европейских брендов

Решение будет приниматься индивидуально по каждой компании

Европейские компании, ушедшие с российского рынка после начала СВО, рассчитывают, что Россия быстро все забудет и простит. Однако подход к возвращению любого бренда будет индивидуальным, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

По его словам, многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы СВО не выдержит санкционного давления, поэтому попросит европейский бизнес вернуться на его условиях. Однако решение о возвращении будет приниматься индивидуально и «с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги».

По словам дипломата, Россия никого не выгоняла, некоторые западные компании «испугались и сразу же ушли, другие — остались». При этом решение об уходе было продиктовано в том числе «личным отношением руководства тех или иных западных компаний к России».

Напомним, Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний на российский рынок. Процедура должна быть согласована с «обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране».

МИД Россия Бренды
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