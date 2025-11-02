Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.11.2025 в 18:04

В мессенджере Max могут появиться реклама и платные функции

Госдума обсуждает монетизацию платформы по аналогии с Telegram

7

В Госдуме рассматривают возможность внедрения рекламы и платных функций в мессенджере Max. Об этом сообщил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии «Коммерсанту».

По словам депутата, пользователям сервиса могут предложить подписку на видеоконтент, платные каналы и инструменты для продвижения компаний и товаров. Форматы монетизации, уточнил он, будут напоминать Telegram Ads — когда после сообщений в канале появляется рекламное окно.

Инициатива рассматривается как шаг к созданию устойчивой бизнес-модели платформы. Представители отрасли отмечают, что внедрение рекламы в государственных и полукоммерческих мессенджерах может открыть для брендов новый канал коммуникации с аудиторией, но при этом поставить вопросы о защите пользовательских данных и балансе между коммерцией и удобством.

Точные сроки запуска новых функций пока не называются.

Ранее в мессенджере Max появился сервис аналитики каналов. Сервис предназначен для «структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок». MaxStat.IO собирает статистику по каналам, формирует каталог и предоставляет данные для анализа аудитории и содержания публикаций.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.