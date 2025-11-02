В мессенджере Max могут появиться реклама и платные функции

В Госдуме рассматривают возможность внедрения рекламы и платных функций в мессенджере Max. Об этом сообщил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии «Коммерсанту».

По словам депутата, пользователям сервиса могут предложить подписку на видеоконтент, платные каналы и инструменты для продвижения компаний и товаров. Форматы монетизации, уточнил он, будут напоминать Telegram Ads — когда после сообщений в канале появляется рекламное окно.

Инициатива рассматривается как шаг к созданию устойчивой бизнес-модели платформы. Представители отрасли отмечают, что внедрение рекламы в государственных и полукоммерческих мессенджерах может открыть для брендов новый канал коммуникации с аудиторией, но при этом поставить вопросы о защите пользовательских данных и балансе между коммерцией и удобством.

Точные сроки запуска новых функций пока не называются.

Ранее в мессенджере Max появился сервис аналитики каналов. Сервис предназначен для «структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок». MaxStat.IO собирает статистику по каналам, формирует каталог и предоставляет данные для анализа аудитории и содержания публикаций.