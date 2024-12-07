В меню канадского McDonald’s появился бокс от Гринча

В канадском McDonald’s в преддверии Рождества появились праздничные позиции, посвященные Гринчу. В каждом из них покупатели найдут пару ярких носков.

В рамках рекламной кампании сеть выпустила видео, в котором показала, как Гринч создавал для людей свое меню. В него вошли бокс с Биг Маком, наггетсами, напитком и картошкой фри. К еде Гринч добавил особую приправу — маринованный укропчик. В каждый набор рождественский герой добавил пару эксклюзивных носков со своим изображением.

Помимо бокса в рождественском меню появились и другие позиции: Frozen Hot Chocolate McFlurry с мини-маршмеллоу и ванильным мороженым, Grinch Happy Meal для детей с игрушкой Гринча, играми и раскрасками, Green Heart-Shaped Cookie — сахарное печенье, покрытое праздничной зеленой глазурью.