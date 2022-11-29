В крупнейшие экосистемы включат книжные сервисы

Крупнейшие экосистемы в ближайшее время включат в свои подписки книжные сервисы. Так, новый сервис «Строки» интегрируют в общую подписку «МТС Premium», «Яндекс» недавно купил для этих же целей технологию Bookmate (*включен в реестр СМИ-иноагентов), сообщает «Коммерсант».

Сервис «Строки», который МТС запустила в конце сентября, будет доступен для существующих и новых подписчиков уже с 1 декабря. Для получения доступа к библиотеке достаточно будет авторизоваться. Сервис закупает контент у издательств, а также планирует выпускать собственные книги.

Источники издания рассказали, что планы по включению в подписку книжного сервиса на основе технологий Bookmate есть и у «Яндекса». Интернет-компания купила права на использование приложения на территории СНГ. «Бренд останется, для пользователей ничего не поменяется. В "Плюсе" появятся новые тарифы с Bookmate», — уточняет собеседник.

В «ЛитРес» также планируют «развивать партнерства с крупными игроками рынка из других категорий». В настоящее время отдельные специальные предложения доступны в подписке «МегаФона», Tele2, «Тинькофф Pro» и VK Combo.

Для экосистем книги — способ привлечь новую аудиторию и увеличить показатели вовлеченности на фоне сокращения количества доступного контента в целом. Однако они входят в стагнирующий сегмент, предупреждают эксперты. Так, в 2022 году, по прогнозу «ЛитРеса», книжный рынок останется на уровне 2021 года: продажи электронных и аудиокниг в РФ составят около 11 млрд руб.