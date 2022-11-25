Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Василий Рубан
Финансовый маркетплейс Выберу.ру
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.11.2022 в 06:10

Потери книжного рынка от ухода иностранных авторов оценили в 7%

Ранее Стивен Кинг, Нил Гейман и другие писатели отказались издаваться в России

1

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к 2023 году вырастет до 7%. Об этом сообщил РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась группа «Эксмо-АСТ», Новиков назвал новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбе. Заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно. Сейчас доля недополученных продаж составляет 2−3%, оценил Новиков.

Олег Новиков:

В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто, чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина.

В то же время, отмечает Новиков, на российском книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы. Например, «Эксмо-АСТ» сейчас работает с китайскими авторами комиксов. Китайский и корейский контент, по словам Новикова, вполне может оказаться интересным для россиян, так как рассчитан на динамичную и гибкую молодежную аудиторию. Остаются и крупные международные компании, готовые продолжать работу в России, среди таких — американская Harper Collins.

В марте известные зарубежные авторы, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и Адам Пшехшта, отказались издаваться в России из-за ситуации на Украине. Приостановили работу с российским книжным рынком и зарубежные издательства, в частности, Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, а также международный оптовый продавец книг Gardners.

Книжный рынок
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.