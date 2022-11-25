Потери книжного рынка от ухода иностранных авторов оценили в 7%

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к 2023 году вырастет до 7%. Об этом сообщил РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Среди наиболее значимых контрактов, которых лишилась группа «Эксмо-АСТ», Новиков назвал новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбе. Заместить ушедших писателей российскими авторами будет сложно. Сейчас доля недополученных продаж составляет 2−3%, оценил Новиков.

Олег Новиков: В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто, чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина.

В то же время, отмечает Новиков, на российском книжном рынке появляются дополнительные объемы литературы. Например, «Эксмо-АСТ» сейчас работает с китайскими авторами комиксов. Китайский и корейский контент, по словам Новикова, вполне может оказаться интересным для россиян, так как рассчитан на динамичную и гибкую молодежную аудиторию. Остаются и крупные международные компании, готовые продолжать работу в России, среди таких — американская Harper Collins.

В марте известные зарубежные авторы, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и Адам Пшехшта, отказались издаваться в России из-за ситуации на Украине. Приостановили работу с российским книжным рынком и зарубежные издательства, в частности, Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, а также международный оптовый продавец книг Gardners.