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18+
12.02.2025 в 07:20

В Китае появится парк по вселенной «Гарри Поттера»

Строительство будет вестись совместно с Warner Bros.

Китайская международная корпорация Jinjiang договорилась с американским концерном Warner Bros. о строительстве в Шанхае тематического парка развлечений по книгам и фильмам о Гарри Поттере. Ожидается, что его возведут к 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайской компании.

Комплекс будет построен на месте принадлежащего корпорации шанхайского парка развлечений «Цзиньцзян», который закрыли на реконструкцию в прошлом месяце.

Новый проект станет первым тематическим парком во вселенной «Гарри Поттера». Он будет занимать площадь свыше 50 тыс. м2. Проектом предусмотрены объекты как на открытом воздухе, так и внутри крытых помещений.

Стороны договорились о совместном инвестировании, пока реализация проекта находится на стадии согласования и утверждения.

Гарри Поттер входит в тройку любимых персонажей кинематографа у россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery начнет съемки сериала «Гарри Поттер» летом 2025 года на киностудии «Ливсден», в Лондоне.

Гарри Поттер
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