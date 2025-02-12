В Китае появится парк по вселенной «Гарри Поттера»

Китайская международная корпорация Jinjiang договорилась с американским концерном Warner Bros. о строительстве в Шанхае тематического парка развлечений по книгам и фильмам о Гарри Поттере. Ожидается, что его возведут к 2027 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление китайской компании.

Комплекс будет построен на месте принадлежащего корпорации шанхайского парка развлечений «Цзиньцзян», который закрыли на реконструкцию в прошлом месяце.

Новый проект станет первым тематическим парком во вселенной «Гарри Поттера». Он будет занимать площадь свыше 50 тыс. м2. Проектом предусмотрены объекты как на открытом воздухе, так и внутри крытых помещений.

Стороны договорились о совместном инвестировании, пока реализация проекта находится на стадии согласования и утверждения.

Гарри Поттер входит в тройку любимых персонажей кинематографа у россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее сообщалось, что Warner Bros. Discovery начнет съемки сериала «Гарри Поттер» летом 2025 года на киностудии «Ливсден», в Лондоне.