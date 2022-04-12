В Китае остановилось производство iPhone из-за вспышки коронавируса

Крупный партнёр Apple в Китае — компания Pegatron — остановил производство iPhone на заводах в Шанхае и Куньшане из-за вспышки коронавируса и связанных с ней нарушений в поставках комплектующих для устройств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Pegatron.

В нём говорится, что производство будет возобновлено только после соответствующего уведомления властей Китая. Как сообщает Nikkei, Pegatron производит 20−30% всех iPhone.

Компании до последнего удавалось не останавливать производство по разрешению местных органов. Однако в общежитии, где живут сотрудники Pegatron, выявили три случая заражения коронавирусом за четыре дня, что привело к карантину, отмечает Bloomberg.

Кроме Pegatron, iPhone в регионе собирают на Foxconn и Luxshare Precision Industry. В марте Foxconn частично приостановила работу из-за локальной вспышки коронавируса и строгих противоэпидемических мер.

Единственный рабочий завод в Куньшане принадлежит Luxshare. Он выпускает небольшое количество iPhone по сравнению с заводами Foxconn и Pegatron. Сейчас все сотрудники Luxshare, в том числе на сборочных линиях, живут и работают на заводе, пишет Nikkei.

В конце марта Apple уведомила поставщиков о снижении производственных заказов на выпуск iPhone и EarPods, сообщали источники Nikkei. Основными причинами такого решения назвали спецоперацию на Украине и надвигающуюся инфляцию.

В марте новая вспышка коронавируса (штамм Omicron BA.2) захватила сразу несколько частей КНР. Больше всех пострадал один из экономических центров Китая — Шанхай. По состоянию на 27 марта, было зафиксировано 2,6 тыс. случаев инфицирования COVID-19, в связи с чем власти города приняли решение ввести жёсткий локдаун.