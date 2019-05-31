Столичному рынку смартфонов больше некуда расти. Исследование J’son & Partners Consulting

Рынок смартфонов Москвы и Санкт-Петербурга, практически, достиг насыщения. Как подсчитали исследователи J’son & Partners Consulting в ходе завершенного в 2019 году количественного исследования, уровень проникновения этих устройств в столицах составляет 97% и 96%, соответственно. В среднем по России, этот показатель составляет 84%, а всего на руках у жителей нашей страны находится 122 млн устройств.

Почему люди покупают новый смартфон? В J’son&Partners выделили несколько причин:

рост требований к девайсу. Когда уже имеющийся смартфон перестает им удовлетворять, он переходит в разряд «морально устаревших»;

порча и физический износ жизненно важных узлов;

появление новых функций;

потребность следования моде и соображения престижа.

Несмотря на то, что реальные доходы россиян падают, как свидетельствуют сводки Росстата, на приобретение смартфонов деньги находятся. Так, около 40% «умных телефонов» приобретаются по цене свыше 15 тыс. рублей, а 11% - свыше 30 тыс. При этом, женщины, в целом, владеют более дорогими телефонами, особенно, в возрастной группе 15 — 25 лет.

Структура парка смартфонов в разрезе ценовой категории, Россия, руб., 2019 г.

Где были куплены все эти смартфоны? Самая маленькая доля у канала продаж с лаконичным названием «с рук» — всего 2%, хотя, заметим в скобках, в натуральном выражении это дает внушительную цифру 2,44 млн штук. Более трети устройств приобретались в интернет-магазине — российском или зарубежном.

Как выяснилось, более состоятельные покупатели предпочитают покупать смартфон в фирменных магазинах, принадлежащих операторам сотовой связи. Чем ниже уровень дохода, тем чаще покупки происходят в независимых точках сотовой розницы, расположенных на рынках, в переходах и т. п.

Средний срок службы смартфона не зависит от пола, возраста, места проживания владельца и ценовой категории устройства. При этом исследователи зафиксировали, что разброс показателей больше по признакам местожительства (ФО и размер населенного пункта), а также пола владельца и меньше по возрасту владельца и цене девайса. Другими словами, молодые люди чаще меняют свои смартфоны, чем пожилые, причем, их пол в этом контексте не имеет значения. Ну, хоть здесь.