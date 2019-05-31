Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+3
Поста
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.05.2019 в 09:15

Столичному рынку смартфонов больше некуда расти. Исследование J’son & Partners Consulting

Состоятельные покупатели чаще приобретают телефоны в фирменных магазинах. А для остальных есть переходы и рынки

2

Рынок смартфонов Москвы и Санкт-Петербурга, практически, достиг насыщения. Как подсчитали исследователи J’son & Partners Consulting в ходе завершенного в 2019 году количественного исследования, уровень проникновения этих устройств в столицах составляет 97% и 96%, соответственно. В среднем по России, этот показатель составляет 84%, а всего на руках у жителей нашей страны находится 122 млн устройств.

Почему люди покупают новый смартфон? В J’son&Partners выделили несколько причин:

  • рост требований к девайсу. Когда уже имеющийся смартфон перестает им удовлетворять, он переходит в разряд «морально устаревших»;
  • порча и физический износ жизненно важных узлов;
  • появление новых функций;
  • потребность следования моде и соображения престижа.

Несмотря на то, что реальные доходы россиян падают, как свидетельствуют сводки Росстата, на приобретение смартфонов деньги находятся. Так, около 40% «умных телефонов» приобретаются по цене свыше 15 тыс. рублей, а 11% - свыше 30 тыс. При этом, женщины, в целом, владеют более дорогими телефонами, особенно, в возрастной группе 15 — 25 лет.

Структура парка смартфонов в разрезе ценовой категории, Россия, руб., 2019 г.

J’son & Partners Consulting

Где были куплены все эти смартфоны? Самая маленькая доля у канала продаж с лаконичным названием «с рук» — всего 2%, хотя, заметим в скобках, в натуральном выражении это дает внушительную цифру 2,44 млн штук. Более трети устройств приобретались в интернет-магазине — российском или зарубежном.

Как выяснилось, более состоятельные покупатели предпочитают покупать смартфон в фирменных магазинах, принадлежащих операторам сотовой связи. Чем ниже уровень дохода, тем чаще покупки происходят в независимых точках сотовой розницы, расположенных на рынках, в переходах и т. п.

Средний срок службы смартфона не зависит от пола, возраста, места проживания владельца и ценовой категории устройства. При этом исследователи зафиксировали, что разброс показателей больше по признакам местожительства (ФО и размер населенного пункта), а также пола владельца и меньше по возрасту владельца и цене девайса. Другими словами, молодые люди чаще меняют свои смартфоны, чем пожилые, причем, их пол в этом контексте не имеет значения. Ну, хоть здесь.

Дмитрий Фролов
объем рынка Json&Partners Consulting Индикаторы рынка рынок смартфонов
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.