Первая газета, полностью сгенерированная нейросетью, вышла в итальянском издательстве Il Foglio

Как сообщает британское издание The Guardian, все материалы для специального выпуска итальянской газеты Il Foglio — от заголовков и статей до ироничных ремарок — создал искусственный интеллект.

По словам главного редактора издания Клаудио Черасы, проект был задуман как эксперимент, демонстрирующий, как искусственный интеллект влияет на современную журналистику. Выпуск Il Foglio AI вышел 18 марта, состоит из четырех страниц и доступен как в печатном, так и онлайн-формате.

«Это первая в мире ежедневная газета, полностью созданная искусственным интеллектом: от статей и заголовков до цитат и обзоров», — сказал Чераса.

Также редактор отметил, что журналисты, участвовавшие в проекте, лишь задавали нейросети вопросы и проверяли ее ответы. По его словам, ИИ писал простые и понятные статьи без грубых грамматических ошибок. Однако, в отличие от привычных журналистских текстов, материал не содержит прямых цитат, а также лишён личных мнений, аналитики и живых интервью.

Чераса подчеркнул, что эксперимент поможет лучше понять возможности ИИ в создании новостей.