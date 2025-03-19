Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Demis Group Blog
Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.03.2025 в 18:30

Первая газета, полностью сгенерированная нейросетью, вышла в итальянском издательстве Il Foglio

Проект должен показать, как ИИ меняет журналистику

1

Как сообщает британское издание The Guardian, все материалы для специального выпуска итальянской газеты Il Foglio — от заголовков и статей до ироничных ремарок — создал искусственный интеллект.

По словам главного редактора издания Клаудио Черасы, проект был задуман как эксперимент, демонстрирующий, как искусственный интеллект влияет на современную журналистику. Выпуск Il Foglio AI вышел 18 марта, состоит из четырех страниц и доступен как в печатном, так и онлайн-формате.

«Это первая в мире ежедневная газета, полностью созданная искусственным интеллектом: от статей и заголовков до цитат и обзоров», — сказал Чераса.

Также редактор отметил, что журналисты, участвовавшие в проекте, лишь задавали нейросети вопросы и проверяли ее ответы. По его словам, ИИ писал простые и понятные статьи без грубых грамматических ошибок. Однако, в отличие от привычных журналистских текстов, материал не содержит прямых цитат, а также лишён личных мнений, аналитики и живых интервью.

Чераса подчеркнул, что эксперимент поможет лучше понять возможности ИИ в создании новостей.

Италия нейросети Il Foglio
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.