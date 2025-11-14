В Госдуму внесут законопроект об обязательной маркировке ИИ-видеоконтента

Группа депутатов подготовила пакет законопроектов, направленный на регулирование использования искусственного интеллекта при создании видеоконтента. Документы будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

Автор инициативы — первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Инициатива предполагает корректировку закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так, владельцев социальных сетей, видеохостингов и других площадок, распространяющих видеоматериалы, предлагается обязать маркировать ролики, созданные или обработанные с применением ИИ. Маркировка должна содержать надпись «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ», а также машиночитаемую метку. Она будет включать сведения о применении технологий искусственного интеллекта, дату ее формирования и идентификатор владельца ресурса.

Второй законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение правил маркировки синтетического видеоконтента. Для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб., для организаций — от 200 до 500 тыс. руб.

«Сегодня искусственный интеллект способен создавать визуальные образы, неотличимые от реальности. Без маркировки это превращается в инструмент манипуляции и подмены фактов», — отметил Гусев в комментарии ТАСС.

По его словам, принятие законопроектов позволит защитить пользователей от недобросовестного контента и сформировать правовые механизмы безопасного использования ИИ в медийной сфере.

В сентябре в Госдуме определились с формулировкой искусственного интеллекта. Им назвали софт, который сможет обрабатывать информацию способом, напоминающим разумное поведение.