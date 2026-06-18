В Госдуме считают спор банков и маркетплейсов урегулированным

Спор между российскими банками и маркетплейсами урегулирован, конфликтная ситуация исчерпана. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сторонам удалось выработать общее понимание по всем ключевым вопросам. Он отметил, что представители банков и маркетплейсов пришли к согласованной позиции.

При этом Аксаков не уточнил, к какому именно компромиссу пришли участники обсуждения. Он добавил, что переговорный процесс прошел успешно и позволил стабилизировать ситуацию.

Депутат также подчеркнул, что тема оказалась шире изначально обозначенного конфликта. Однако, по его оценке, спор, связанный с условиями взаимодействия банков и маркетплейсов, в целом урегулирован.

Конфликт между банками и маркетплейсами начался в прошлом году. Тогда ряд крупных банков предложил обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товары вне зависимости от способа оплаты, а также ограничить использование скидок и бонусных программ.

В начале 2026 года ЦБ предложил «открытую модель» для урегулирования спора банков и маркетплейсов о скидках. Тогда регулятор выступил за единые цены на товары и прозрачное отображение предложений по скидкам.

В мае ВТБ сообщил, что приобретет долю в цифровых финансовых активах Wildberries.