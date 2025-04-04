В Госдуме предложили ввести «шашлычное эмбарго»

В России предложили перед майскими праздниками ввести «шашлычное эмбарго»: временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Цель — предотвратить рост цен на мясо, пишет РИА Новости.

Чернышов предлагает ввести «шашлычное эмбарго» до 1 июня 2025 года и оставить возможность корректировки даты в зависимости от того, какая ситуация будет складываться на рынке.

В числе других предложений вице-спикера — введение беспошлинных квот на импорт свинины и говядины объемом не меньше 150 тыс. т. Это позволит устранить риски дефицита мясной продукции в стране и обеспечить доступные цены для россиян.

Депутат напомнил, что с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го было запрещено вывозить из РФ отдельные виды мяса домашней птицы. Инициатива властей привела к увеличению объемов предложения на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно переходить с колбасных изделий и различных видов сыров на рыбу.