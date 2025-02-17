Россияне переходят с колбасы на рыбу

Россияне начали активно переходить с колбасных изделий и различных видов сыров на рыбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные холдинга «Ромир».

Наблюдается активный переход потребителей с различных видов деликатесов, колбасных изделий и сыров на рыбу. Например, завтракать россияне предпочитают бутербродом с красной рыбой, чем с колбасой, отмечается в исследовании.

Наблюдается устойчивый рост спроса на красную, копченую, слабосоленую и соленую рыбу. Это обусловлено активным развитием промо-акций, которые приводят к формированию привлекательных для потребителя цен. Кроме того, россияне стали чаще покупать альтернативы красной рыбе — горбушу и голец.

Средний чек на рыбу на 61% выше, чем на сырокопченые и сыровяленые колбасы. «Данный показатель свидетельствует о высокой востребованности рыбной категории среди потребителей и подтверждает ее значимость для торговых сетей», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что доля россиян, которые покупают продукцию из переработанного мяса — сосиски и колбасу, составляет 95% по итогам первой половины 2024 года. Этот показатель не изменился за год, а средняя цена продукции увеличилась на 10%.