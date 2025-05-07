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18+
07.05.2025 в 07:20

В Госдуме предлагают зафиксировать цены на детское питание

Крупные сети могут обязать включить в ассортимент 50% отечественных брендов

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В Госдуме предложили зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. Это будет возможным с помощью принятия программы господдержки российских производителей детского питания, сообщают «Известия».

С такой просьбой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Депутаты отмечают, что цены на детское питание за последние несколько лет выросли на 45−67%, что в два-три раза опережает инфляцию. При этом 80% рынка занимают зарубежные бренды, а 40% сырья завозится из-за границы.

Для решения проблем депутаты просят разработать программу государственной поддержки производства и реализации социально значимых продуктов детского питания. Они также предлагают ужесточить ответственность за нарушение установленных ценовых параметров с увеличением штрафа до 100% от суммы реализуемой продукции.

Кроме того, предлагается обязать крупные торговые сети включать в ассортимент хотя бы половину продуктов детского питания отечественного производства.

Ранее сообщалось, что Алексей Мельник стал контролирующим акционером компаний «Прогресс» и «Прогресс капитал», которая владеет заводом в Липецке, производящим детское питание под брендом «Фрутоняня».

Детское питание
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