Алексей Мельник получил контроль над производителем «Фрутоняни»

Алексей Мельник стал контролирующим акционером компаний «Прогресс» и «Прогресс капитал» с 1 ноября 2024 года, следует из отчета компании по РСБУ за 2024 год. «Прогресс» владеет заводом в Липецке, производящим детское питание под брендом «Фрутоняня». Через свои дочерние структуры Мельник имеет право распоряжаться более чем 50% акций «Прогресс капитала». Первым на изменения в структуре собственности обратило внимание отраслевое издание Shopper's.

До этого у «Прогресса» не было одного контролирующего акционера: долями свыше 25% владели Светлана и Нина Борцовы, а также Ольга Белявцева, говорилось в отчете за 2023 год.

В сентябре 2024 года РБК выяснил, что «Прогресс» приобрел активы, связанные с основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным. Собеседники издания оценивали сумму сделки в 70 млрд руб.

До августа 2024 года Алексей Мельник руководил «Румелкоагро-молоко» — компанией из агрохолдинга Лисина «Румелко». С ноября 2024 года АО «Прогресс капитал», которому принадлежит «Прогресс», возглавляет Сергей Мельник, ранее входивший в правление НЛМК.

АО «Прогресс» основано в 1988 году. С 2000 года компания выпускает продукцию под брендом «Фрутоняня». В 2001 году производитель вошел в группу «Лебедянский», которая была продана PepsiCo в 2008 году. Завод «Прогресс» в сделку не вошел и остался у прежних собственников — Ольги Белявцевой, Николая и Юрия Борцовых. После смерти Борцовых доли перешли их наследницам.

По данным «Спарк-Интерфакса», в 2024 году выручка «Прогресса» увеличилась на 27%, составив 48,2 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 26%, до 8 млрд руб.